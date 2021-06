Parceria entre UENP e Prefeitura irá capacitar professores da rede municipal

Crédito da foto Para Assessoria

A Universidade Estadual do Norte do Paraná, por meio do curso de Pedagogia do Campus de Jacarezinho, está desenvolvendo o projeto de extensão “Formação continuada de professores da rede municipal de Jacarezinho – PR: Articulação entre a universidade e a escola”. O projeto é realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes de Jacarezinho.

A coordenadora do projeto, professora Sonia Regina Leite Merege, acentua que os pilares básicos da universidade são o ensino, a pesquisa e a extensão, e que a partir disso, o projeto é situado na centralidade de um processo interativo e integrativo, que compreenda a articulação entre universidade e escola numa proposta reflexiva sobre o trabalho docente e que se paute na construção conjunta, crítica e articulada de saberes entre os dois universos. “O diálogo entre universidade e escola é positivo no estabelecimento de sínteses que encampem os caminhos que aliam as dimensões da teoria e da prática”, disse a professora.

“O projeto de extensão é realizado com o objetivo de integrar espaços de discussão entre a prefeitura, os professores das escolas municipais e a universidade, que é o próprio papel do nosso ensino superior”, destaca Sonia Merege. O projeto tem por objetivo propiciar espaços de formação continuada docente a professores das escolas da rede municipal de Jacarezinho. A formação será constituída em torno dos campos: metodologias de ensino e educação especial e inclusiva. Além de propor espaços de discussão, reflexão e possibilidades formativas aos professores e articular a integração e interação entre Universidade e escola enquanto espaços de formação docente.

Segundo a professora, o projeto será uma articulação muito importante para o Campus de Jacarezinho, com o envolvimento de vários colegiados de diferentes Centros. Além da professora Sônia, fazem parte do projeto as professoras Analigia Miranda da Silva, Flávia Wegrzyn Magrinelli Martinez, Luciana Fernandes Aquino e Patrícia Formaggi Cavaleiro Navi, e os alunos Isabela Camargo Todan e Vitor Oliveira Alves da Silva. “Temos professores de diversas áreas, atendendo à solicitação da coordenação pedagógica da Secretária de Educação. Com certeza teremos um sucesso grande, pois foi feito com muito carinho, com cuidado, com muita cientificidade. Então haverá uma relação muito forte entre o Campus de Jacarezinho e a Secretária Municipal de Jacarezinho”, afirma a coordenadora.

A secretária da Educação de Jacarezinho, Patrícia Martoni, destaca que as parcerias entre as Instituições sempre serão muito bem recebidas, pois possibilitam a articulação entre ensino, pesquisa e extensão. “Ao se estabelecer a parceria entre os professores da Universidade e da escola básica, partimos do pressuposto que o professor da escola básica é um produtor de saberes. Nesse sentido, a presença dos docentes do curso de Pedagogia da UENP na formação continuada de nossos professores poderá proporcionar uma troca de saberes com a possibilidade de direcionar o professor”, acentuou. A secretária destaca ainda que além de ter o conhecimento do conteúdo que leciona, ao docente é necessário que “possua conhecimentos referentes às ciências da educação, e desenvolva um saber prático pautado na experiência cotidiana com os alunos”.

Para o vice-diretor do Campus de Jacarezinho, professor Maurício de Aquino, a formação continuada docente é uma questão central da gestão escolar e da prática pedagógica. “Esse projeto entre a Secretaria Municipal de Educação e a UENP propõe justamente atuar nesse aspecto tão importante visando acompanhar docentes em seus processos de atualização profissional em vista de impactar positivamente na qualidade do trabalho docente e na aprendizagem de nossas crianças e adolescentes, demonstrando a responsabilidade, seriedade e comprometimento do Poder Público Municipal e Estadual, por meio da Secretaria e da UENP, para com a educação em Jacarezinho”. Maurício também agradeceu a todos que participam de cada uma das etapas de coordenação, planejamento e execução das atividades que, ocorrendo de modo remoto, permite a oferta da formação com a devida segurança sanitária neste tempo de pandemia.

Os encontros do projeto serão realizados na plataforma Google Meet (lives), de forma gratuita, com inscrição no Google formulário. Também será utilizada a plataforma Classroom para compartilhar o material formativo (literatura acadêmica) com os professores participantes. Os professores interessados em participar do projeto podem se inscrever através do link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXoB2Ox7duTX9mfXwYbHVIPGiQul83YOW4RnUYv56irZ7Umg/viewform