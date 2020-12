Participantes do programa de incentivo a fruticultura mostram resultados

Photo Credit To Assessoria

Os produtores participantes do programa de incentivo a fruticultura promovido pela prefeitura de Ribeirão Claro mostraram essa semana o resultado obtido até o momento. O objetivo foi promover a diversificação da agricultura com plantio de abacaxi e maracujá. Agricultores dos bairros rurais Cateto, Água da Mula, Cantagalo, Sombreiro, Maria Neta e Cachoeira estão entre os beneficiários.

O programa é promovido em parceria entre a prefeitura de Ribeirão Claro, Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (Seab) e Associação de Produtores Orgânicos de Ribeirão Claro (APO) e conta inicialmente com 10 produtores.

Os produtores receberam calcário, 67 mil mudas e 15 toneladas de esterco com frete subsidiado. As propriedades foram preparadas com apoio do maquinário do município. Para custear o cultivo das duas novas culturas, estão sendo investidos R$ 140 mil em recursos liberados através de convênio com a Seab.

Segundo o prefeito Mario Augusto Pereira, a introdução de novas culturas teve como objetivo a geração de renda para agricultores ribeirão-clarenses. “Essa foi mais uma ação da atual administração para fomentar a economia na zona rural, com o apoio da Seab”, finalizou.