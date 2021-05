PCPR prende 11 pessoas em operação de combate ao abuso e exploração sexual infantil

Crédito da foto Para © SESP

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu 11 pessoas durante operação de combate ao abuso e exploração sexual infantil, iniciada na semana passada e finalizada nesta terça-feira (18). A ação teve como intuito relembrar o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes e agir no combate a esses crimes.

Cinco homens, entre 24 e 57 anos, foram capturados por estupro de vulnerável na Capital. Além disso, uma mulher, de 40, foi presa por produzir material pornográfico em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.

Durante a semana passada, outras cinco pessoas foram presas por estupro de vulnerável, sendo uma em Curitiba, uma em Maringá, no Noroeste do Estado, e três em Ponta Grossa, região dos Campos Gerais.

O Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes foi instituído oficialmente no País através da lei nº 9.970, de 17 de maio de 2000. A data foi escolhida em memória de Araceli Crespo, uma menina de 8 anos, que foi raptada, drogada, estuprada e assassinada em Vitória, no Estado do Espírito Santo, no dia 18 de maio de 1973.

Anualmente, a PCPR realiza campanhas e ações para relembrar esse dia com a finalidade mobilizar, sensibilizar, informar e convocar toda a sociedade a participar da luta em defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Além de combater o abuso e a violência sexual infantil.

Para denunciar anonimamente você pode ligar para o disque 100 ou181. Denúncias de crimes ocorridos em Curitiba também podem ser denunciados no telefone (41) 3270-3370, diretamente à equipe de investigação