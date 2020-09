Pesquisa questiona opinião da comunidade externa sobre a UENP

Photo Credit To Assessoria

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), com o apoio da Pró-Reitoria de Planejamento e Avaliação Institucional (PROPAV), está realizando pesquisa para saber a opinião da comunidade externa sobre a UENP.

Devem participar da avaliação institucional somente pessoas que não sejam estudantes, professores, agentes universitários ou que tenham outro vínculo direto com a Universidade. A avaliação tem o intuito de identificar os pontos fortes e fracos da Instituição, o que permitirá organizar melhor as estratégias para superação dos problemas e melhorar a qualidade da educação superior pública e gratuita e dos serviços prestados à comunidade.

As respostas obtidas com o questionário serão sintetizadas em um relatório final com os resultados das análises, críticas e sugestões da comunidade. Posteriormente, será publicado no site da UENP e divulgado nos diversos meios de comunicação. Os formulários estarão disponíveis até 31 de dezembro de 2020 e as respostas não identificarão os participantes.

Responda o questionário aqui: https://bit.ly/3kMVWkF