Platinenses morrem em grave acidente no interior paulista

Crédito da foto Para Carro em que os platinenses viajavam foi atingido por caminhão na rodovia Marechal Rondon, em Agudos - Marcelo Risso/TV TEM

Dois platinenses morreram na noite de quarta-feira (24) em um grave acidente automobilístico na rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Agudos (SP). Daniel Inácio, 31 anos, e Francisco Reinaldo da Cunha, 47 anos, viajavam em um carro atingido por um caminhão que invadiu a pista contrária. A colisão também envolveu outros dois veículos.

De acordo com a Polícia Rodoviária, o motorista de um dos caminhões seguia no sentido interior/capital, quando no quilômetro 330+500 metros, colidiu na traseira de outro caminhão.

Devido ao impacto, o caminhão perdeu o controle, atravessou o canteiro central e invadiu a pista contrária. Na sequência ele bateu de frente com um carro e transversalmente em outro veículo.

O motorista Daniel Inácio, de 31 anos, e o passageiro Francisco Reinaldo da Cunha, de 47, estavam em um dos carros, com placas do Paraná, e morreram no local. O veículo ficou completamente destruído.

No outro carro, com placas de São Paulo, estavam Natalina de Jesus Coleoni, de 60 anos, e um homem não identificado pela reportagem, ambos foram socorridos com ferimentos graves. Natalina, no entanto, também não resistiu aos ferimentos e faleceu no Hospital de Base de Bauru.

O motorista do caminhão, com placas de Araçatuba, também foi socorrido pelos bombeiros.

A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do acidente.