PM apreende adolescente responsável por onda de assaltos em Santo Antônio da Platina

Crédito da foto Para Assessoria PM

Policiais militares da Rocam da 4ª Companhia, com apoio da P2 (Serviço de Inteligência), apreenderam na tarde desta segunda-feira (19) um adolescente de 17 anos responsável pela onda de assaltos registrada nas últimas semanas em Santo Antônio da Platina/PR.

A equipe Rocam (soldados Santão e Caldi) realizava a abordagem de um adolescente de 16 anos que conduzia uma motocicleta Suzuki no bairro Sindicato, suspeita de ter sido utilizada na fuga pelos criminosos após praticarem os assaltos, quando outro adolescente, ao avistar os policiais, tentou fugir correndo e acabou detido pelos PMs.

Com o suspeito, de 17 anos, os policiais encontraram um simulacro de pistola. Ele confessou ter praticado ao menos quatro assaltos na cidade (Supermercado Luisitano, Mercado Casa Thiago, Mercado Murakami e Panificadora Santa Terezinha).

De acordo com a PM, a motocicleta Suzuki abordada também foi apreendida e recolhida ao pátio da 4ª CIA após confirmação de débitos junto ao Estado de São Paulo.

O comandante da 4ª Companhia, Capitão Marciano Corsini, comentou a ação da PM. “A Polícia Militar tinha informações sobre as características dos suspeitos e do veículo utilizado pelos criminosos nos assaltos. Na tarde de hoje (19), felizmente as equipes Rocam e P2 conseguiram chegar ao autor dos roubos que vinham aterrorizando a população, sobretudo os comerciantes. Trata-se de um adolescente de 17 anos, que foi conduzido à Delegacia e encontra-se à disposição da Justiça”, disse o comandante.