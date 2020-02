PM confirma fuga de 35 presos; 11 recapturados até o momento

Crédito da foto Para Tanosite

A Polícia Militar confirmou na manhã desta segunda-feira (10) o número de 35 fugitivos da cadeia pública de Santo Antônio da Platina durante a rebelião que teve início manhã de domingo, após os detentos renderem o agente carcerário no momento em que ele repassava o café da manhã aos presos. A unidade mantinha 82 detentos.

As negociações pelo fim do motim começaram no início da tarde por meio de uma equipe do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) de Curitiba, mas sem sucesso.

A rebelião durou mais de 19 horas e terminou por volta das 2h30, quando a tropa de Choque da PM invadiu a cadeia e libertou o refém, sem ferimentos.

Ainda de acordo com a PM, a cadeia e o setor administrativo do Depen (Departamento Penitenciário), bem como o prédio da 44ª Ciretran, que funciona anexo à unidade prisional foram depredados pelos presos.

Até o momento 11 fugitivos foram recapturados pela Polícia Militar.