PM e Depen controlam tumulto na cadeia de Santo Antônio da Platina

Um princípio de tumulto promovido pelos presos da cadeia Pública de Santo Antônio da Platina, no início da madrugada desta segunda-feira (30), assustou os moradores da cidade e mobilizou equipes da Polícia Militar e do Departamento Penitenciário (Depen).

O barulho de gritos dos presos e tiros antimotim disparados pelas forças de segurança para controlar a situação na carceragem gerou especulações nas redes sociais sobre a deflagração de nova rebelião na unidade prisional, fato desconsiderado pela PM.

De acordo com o Setor de Comunicação Social do 2º Batalhão de Polícia Militar o tumulto teve início por volta da meia-noite e meia, quando os agentes do Depen flagraram duas pessoas tentando arremessar objetos para o interior da cadeia. Os presos se revoltaram e começaram a depredar as repartições da unidade prisional.

A Polícia Militar foi acionada e seguiu os protocolos para controlar a situação. Os policiais permaneceram na unidade por algumas horas, até que ordem fosse restabelecida, e nenhuma intercorrência foi registrada no local.

Na manhã desta segunda-feira a direção local do Depen informou que haveria transferências de presos, mas sem revelar números e unidade para onde os detentos seriam remanejados.