PM e Vigilância Sanitária atuam em seis municípios da região

Crédito da foto Para Assessoria

Ações conjuntas entre a Polícia Militar e Vigilância Sanitária em seis municípios da região marcaram o último fim de semana em fiscalização para cumprimento do Decreto Estadual e Municipais de combate à disseminação da Covid-19.

As equipes atuaram nas cidades de Cambará, Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Ibaiti, Ribeirão Claro e Ribeirão do Pinhal, com ações principalmente no comércio, principalmente bares e lanchonetes para coibir aglomerações.

Um balanço distribuído na manhã desta segunda-feira (31), pelo Serviço de Imprensa do 2o BPM apontam 35 estabelecimentos fiscalizados; 367 pessoas abordadas; 30 veículos abordados; seis residências orientadas; dois estabelecimentos notificados; e, lavrados auto de infração para 45 pessoas por descumprimento de normas sanitárias

O mesmo informe relata, ainda, duas pessoas que foram detidas por desobediência e resistência à abordagem policial; e, uma pessoa foi detida por estar em posse de maconha para uso.