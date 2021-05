PM encontra maconha em Corsa após denúncia anônima

Crédito da foto Para Assessoria PM

Durante a ‘Operação Pronta Resposta IV’ na tarde de domingo (23), em Santo Antônio da Platina, policiais do Choque, Canil, Rocam, Rotam e RPA, foram informados pela Central 4°Cia que um veículo Corsa Classic de cor cinza estava sendo conduzido por um homem com entorpecentes e que o carro estaria na rodovia PR-439 saindo do trevo da Vila Rica sentido ao Posto Platinão.

As equipes realizaram diligências e avistaram o carro suspeito na rua Benedito Lucio Machado. O condutor foi abordado, porém nada de ilícito foi localizado durante a revista pessoal. No entanto, em vistoria e buscas no veículo pela equipe do Canil, com o cão Drake, foi localizado embaixo do banco do motorista uma sacola plástica contendo em seu interior duas porções de maconha totalizando aproximadamente um quilo.

O condutor (27 anos) e o veículo foram encaminhados à 4°Cia PM para confecção boletim de ocorrência e em seguida conduzidos à 38ª Delegacia Regional de Polícia Civil.

Pronta Resposta IV

A Operação Pronta Resposta IV está sendo desencadeada pelo Subcomandante-Geral da Polícia Militar do Paraná (PMPR), com a finalidade de fazer frente ao crime organizado, crimes violentos contra o patrimônio e homicídios.

Para maior efetividade destas ações serão empregadas equipes de patrulhamento tático do BOPE/RONE/CHOQUE, com apoio, se necessário, do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA).

A aplicação deste efetivo será realizada com base no planejamento estratégico da PMPR, utilizando informações obtidas pelo Setor de Inteligência da Corporação de forma a dar pronta resposta caso aconteça algum evento crítico, tais como furtos a agências bancárias, explosão de caixas eletrônicos, roubos e outros delitos.