PM encontra munições na casa de suspeito de cometer homicídio

Photo Credit To Assessoria

Na manhã de sábado (29), por volta das 11h30, em diligências acerca de um homicídio ocorrido na madruga da mesma data, em Cambará, policiais militares foram até a casa do suspeito, na rua Atimo Vezozzo, Centro, onde encontraram no interior de um guarda-roupas, no quarto do suspeito, cinco munições de pistola 380, a princípio, o mesmo calibre da arma utilizada no crime.

Foi realizada a apreensão das munições e entregue na Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. O suspeito (23 anos) não foi encontrado.

Sobre o crime

O homicídio ocorreu na madruga de sábado (29), por volta das 04h30, em uma lanchonete na Avenida Brasil, Centro.

De acordo com as diligências preliminares, a motivação do crime seria por conta de uma discussão entre as partes em função de uma vaga de estacionamento.

Após o desentendimento, o autor saiu do local, retornando pouco tempo depois em um veículo VW/Gol, dirigido por outro homem (também identificado).

A vítima, Jailson Garcia Silva, 31 anos, ainda aguardava seu lanche, sentada à mesa, quando autor desceu do carro e realizou três disparos em seu tórax. Jailson foi socorrido na sequência pelo Samu, porém, já chegou sem vida ao hospital.