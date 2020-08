PM estoura galpão do tráfico em Santo Antônio da Platina

Crédito da foto Para Divulgação

Em diligências sobre o tráfico de drogas, policiais militares da 4ª Companhia identificaram um suspeito como sendo um dos responsáveis de abastecer o tráfico em Santo Antônio da Platina, bem como foi identificado seus comparsas e ainda informações dando conta de que o grupo criminoso guardava os entorpecentes num galpão abandonado, localizado na área rural. Segundo as denúncias, os traficantes utilizavam um veículo GM/Celta, cor branca, e uma motocicleta Honda/Twister, cor vermelha, para distribuir as drogas nos na cidade.

Diante das informações, os policiais militares iniciaram monitoramento do local, vindo a se deparar com a citada motocicleta, com dois homens, nas proximidades do galpão, os quais se evadiram percebendo a iminente abordagem, abandonando a moto e dispensando um saco no qual havia sete tabletes de maconha, que foram apreendidos, não sendo possível prender os suspeitos nesse primeiro momento.

Na sequência, os policiais foram até o galpão abandonado, onde encontraram uma mochila e uma sacola contendo 44 tabletes de maconha.

As buscas continuaram ininterruptas e, poucos minutos depois os policias lograram êxito em abordar o carro suspeito, GM/Celta de branca, no trevo de acesso à rua Benedito Lúcio Machado, com dois ocupantes (20 e 21 anos de idade), suspeitos de integrarem o grupo de narcotraficantes que atua na cidade.

Dentro do veículo foi encontrada a chave da motocicleta abandonada na primeira abordagem, levando os policiais a crerem que seriam eles que estavam na moto, e que após a fuga, pegaram o carro. Os suspeitos estavam sujos com teias de aranha, como às existentes no galpão, e com vestígios de maconha nas mãos, reforçando a suspeita de que tiveram acesso à droga que estava no depósito.

Diante das evidências, os policiais foram até a casa do suspeito de chefiar o grupo criminoso, localizada no bairro Álvaro de Abreu, porém, ele não foi encontrado, sendo realizadas buscas e também nada de ilícito encontrado.

Contudo, sua esposa, a qual autorizou as buscas, afirmou que o veículo GM/Celta apreendido com os dois suspeitos pertencia a seu marido, e que teriam adquirido o veículo na cidade de Londrina/PR, corroborando, portanto, com a tese de todos estarem associados para o tráfico de drogas em Santo Antônio da Platina.

A maconha apreendida totalizou 47 kg. Os dois suspeitos (20 e 21 anos) receberam voz de prisão, os veículos foram apreendidos, e encaminhados com as drogas para a Delegacia de Polícia Civil de Santo Antônio da Platina.

