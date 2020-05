PM intensifica policiamento na zona rural de Santo Antônio da Platina

Crédito da foto Para Assessoria PM

A Polícia Militar intensificou o patrulhamento na zona rural de Santo Antônio da Platina, por meio da operação denominada ‘Paz no Campo’, em consequência de registros de furtos e roubos registrados em chácaras, sítios e fazenda que, além dos prejuízos financeiros, traumatizaram as vítimas pela violência empregada pelos criminosos. As ações foram planejadas pelo comando da 4ª Companhia do 2º Batalhão de Polícia Militar, após reunião promovida no dia 8 de maio pelo Sindicato Rural Patronal.

De acordo com o comandante da unidade, capitão Marcos Fernando Sanches Alarcon, o emprego da força policial com equipes da Rotam (Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas) será realizado diariamente, sem horários específicos. “A ideia central é garantir dignidade às pessoas que trabalham no campo. Estamos ouvindo os moradores para juntos elaborarmos o plano de ação”, explica o oficial.

Ainda de acordo com o capitão Alarcon, as ações foram intensificadas nos bairros: Santa Helena, Água da Areia, Santa Rita, Santa Joana, São Joaquim, Jacutinga, Palmital, Caxambú, Barra Mansa, distritos do Monte Real e de Conselheiro Zacarias e povoado da Platina. Contudo, o policiamento será ampliado para outras regiões da área rural.

A operação policial já apresenta bons resultados. Até o momento diversos veículos foram recuperados e, recentemente quatro pessoas foram presas e um adolescente apreendido, além de várias abordagens realizadas a suspeitos.