PM intensifica policiamento preventivo em manutenção da ordem pública

Na terça-feira, 5, policiais militares das 4ª Companhia de Santo Antônio da Platina realizaram a Operação Ostensividade 2 na área central da cidade e no bairro Vista Alegre, com intuito de intensificar o policiamento preventivo em manutenção da ordem pública.

Foram realizadas abordagens diversas com a finalidade de localizar armas, drogas, bem como recuperar motos e veículos furtados/roubados. Além disso, a operação também focou no policiamento no trânsito em geral, sobretudo na apreensão de motocicletas com escapamentos alterados, cujos condutores utilizam esses veículos para promover perturbação através de poluição sonora.

Na rua Rui Barbosa, Centro, durante a tarde, a equipe Rocam (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas) abordou 43 motocicletas, das quais 13 apresentaram irregularidades, sendo notificadas e tomadas demais providências.

No bairro Vista Alegre foram abordados 36 veículos, seis foram apreendidos e 13 multas de trânsito foram aplicadas. Um homem também foi detido por entregar a direção do veículo à pessoa não habilitada.Ainda foram abordadas diversas pessoas suspeitas em via pública.