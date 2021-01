PM prende acusado de assassinar policial civil aposentado

Photo Credit To Divulgação - PM

Na tarde de terça-feira (5), por volta das 15h, uma equipe da Rotam realizava patrulhamento pela rua Senador Arthur Santos, em Ibaiti, quando avistou um veículo Fiat Pálio, de cor azul, na direção oposta. Sendo de conhecimento dos policiais militares que o autor de um homicídio ocorrido no dia 25 de dezembro, que vitimou um policial civil aposentado, poderia estar utilizando um carro semelhante, a equipe iniciou o acompanhamento e realizou a abordagem do veículo.

Os PMS constataram que o condutor se tratava da pessoa em questão. Ao descer do veículo foi visualizado sobre o banco do condutor um revólver Taurus, calibre 38, carregado com cinco munições intactas e, em busca pessoal, com o suspeito foi encontrado mais sete munições do mesmo calibre, uma quantia em dinheiro e uma porção de maconha.

Também foram feitas buscas domiciliares, com equipe Canil e Agência Local de Inteligência, no entanto nada de ilícito foi encontrado, sendo o condutor e um passageiro encaminhados à 37ª Delegacia Regional de Polícia Civil, onde foram submetidos à busca pessoal minuciosa, onde com o passageiro foi encontrado 30 porções de cocaína e com o condutor alguns comprimidos de ecstasy.

O veículo foi apreendido por pendências administrativas, o condutor preso pelo crime homicídio e por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e dirigir sem possuir CNH, já o passageiro por tráfico de drogas.