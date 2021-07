PM prende assaltantes após roubo a posto de combustíveis

Crédito da foto Para Assessoria PM

A Polícia Militar agiu rápido e prendeu quatro assaltantes logo após praticarem um roubo no último domingo (18), no Posto Rodoluz, em Santo Antônio da Platina/PR.

De acordo com a PM, logo após o assalto os criminosos entregaram a arma usada no roubo a um homem em um VW Gol de cor preta na Vila Santa Terezinha. As informações via 190 também revelavam que os marginais estariam dividindo o dinheiro roubado em uma casa abandonada no bairro.

No endereço suspeito, os policiais encontraram um adulto e dois adolescentes (15 e 17 anos). Outro homem envolvido no caso foi detido no pronto-socorro. As equipes recuperaram R$ 676 em dinheiro e um celular, e apreenderam roupas e tênis usados pelos criminosos no assalto e o VW Gol supostamente envolvido no delito.

Na sede da 4ª Companhia, os adolescentes confessaram a autoria do roubo. Ambos foram reconhecidos em outro assalto ocorrido anteriormente na cidade, e o adolescente de 15 anos também confessou participação no roubo ocorrido há poucos dias no Posto Santa Rita na BR-153.