PM prende homem de 62 anos em Santo Antônio da Platina por estupro de vulnerável

Crédito da foto Para Divulgação PM

Um homem de 62 anos foi preso pela Polícia Militar na tarde de segunda-feira (2), em Santo Antônio da Platina/PR, pelo crime de estupro de vulnerável.

De acordo com a PM, o caso aconteceu na Rua 1002, no Conjunto Aparecidinho 2. A vítima, uma menina de 13 anos, contou que brincava com outras crianças na rua, quando o acusado se aproximou e passou a mão em suas nádegas. A vítima gritou por socorro e o homem pediu desculpas antes de deixar o local com pressa na intenção de fugir.

Um testemunha informou à equipe policial as características do acusado, que foi localizado na rua Antônio de Castro Vilas Boas. O homem tentou resistir a abordagem dos PMs, que precisaram usar spray de pimenta e técnicas de imobilização para detê-lo.

O acusado foi conduzido à 38ª Delegacia Regional de Polícia e a vítima orientada quanto aos procedimentos cabíveis.