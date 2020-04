PM prende homem que furtou estabelecimento comercial em Jacarezinho

Crédito da foto Para Assessoria PM

Por volta as 11h20min na data de ontem 16/04 ” Avenida Getúlio Vargas, centro na cidade de Jacarezinho-PR” uma solicitante relatou aos Policiais Militares que ao chegar em seu estabelecimento comercial, percebeu que a porta da frente havia sido arrombada e constatou haviam furtado dois celulares pertencentes a empresa.

Através de imagens do sistema de segurança da loja, os Policiais Militares realizaram diligências e descobriram que havia um indivíduo com as mesmas características hospedado num hotel, localizado nas proximidades da empresa furtada.

Em diligências, os Policiais Militares visualizaram quando o suspeito saiu do hotel, sendo então realizada a sua abordagem, próximo a Rua Paraná, onde o mesmo assumiu ser o autor do furto e entregou os dois celulares e outros produtos furtados.

O indivíduo, que já possui passagem policial pelo mesmo crime no Estado de São Paulo, recebeu voz de prisão e foi encaminhado para Delegacia de Polícia de Jacarezinho.