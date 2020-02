PM recebe denúncia e recupera motocicleta furtada em Jacarezinho

Crédito da foto Para Assessoria PM

Por volta as 13h00 min na data de ontem (18/02) a equipe da Polícia Militar na BR 153/ DER Fábrica de Asfalto na cidade de Jacarezinho, recebeu uma solicitação via 190 dando conta que 2 indivíduos estariam escondendo uma motocicleta Honda Titan, de cor preta, em um matagal nos fundos da fábrica de asfalto do DER, a equipe deslocou até o local e após diligências, levantou as informações que um dos suspeitos era negro, sem camisa, trajando bermuda preta; o outro era branco, de camisa vermelha e bermuda preta. Sendo assim iniciamos o patrulhamento no local, e em dado momento a equipe visualizou os 2 indivíduos com as mesmas características, os quais ao visualizarem a equipe tentaram se evadir, porém foram abordados e devidamente identificados, menores, ambos amplamente conhecidos no meio policial pela prática de furtos e roubo.

Os Policiais Militares pediram para que os marginais encaminhasse os ao local para que indicassem onde teriam deixado a motocicleta, sendo indicado por um deles; eles afirmaram que a motocicleta era produto de furto e estava sendo alugada para prática de de outros delitos na região. Diante do exposto ambos foram encaminhados juntamente com a motocicleta para a delegacia local para apresentação do fato a autoridade policial de plantão.