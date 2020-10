PM recebe denúncias e apreende drogas escondidas em residência

Photo Credit To Assessoria PM

Por volta as 15h30min na data (09/10) na Rua Jorge Barros na cidade de Carlópolis, a equipe Policial Militar recebeu informações de que um menor estava fracionando entorpecente no local acima informado.

A equipe deslocou até o endereço para averiguar a denúncia, onde visualizou a residência aberta e com forte odor de entorpecente, o qual de imediato a guarnição optou para averiguar e que foi visualizado um invólucro de cor branca em cima da mesa de substância análogo a maconha, pesada em balança não precisa, totalizando a quantidade de (6 gramas) com uma balança de cozinha e um rolo de saco plástico.

Foi realizado buscas mas não havia ninguém na casa e as portas dos fundos estavam abertas, foi então localizada no quarto do suspeito 5 (cinco) porções análogo a cocaína pesando em balança não precisa (2,1 gramas), embaladas e prontas para a venda mais R$ 210,00 (duzentos e dez reais) em diversas notas e moedas, que supostamente seria do comércio de entorpecente e uma colher de medida.

O menor já é conhecido no meio policial por envolvimento com tráfico de drogas, onde o mesmo já foi apreendido jogando drogas, celulares e diversos alimentos e bebidas na cadeia pública de Carlópolis.

A equipe realizou buscas porém sem êxito em localizar o menor, posteriormente foi deslocado até a delegacia da polícia civil para entrega dos entorpecentes e objetos para suas devidas providências.