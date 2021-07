PM recupera caminhonete roubada e apreende carga de cigarros contrabandeados

Crédito da foto Para Assessoria PM

Na tarde desta quinta-feira (22), equipes da 4ª Companhia de Polícia Militar de Santo Antônio da Platina recuperaram uma caminhonete roubada e apreenderam uma carga de cigarros contrabandeados do Paraguai.

A ação policial ocorreu após solicitação via 190 para atendimento a uma briga entre vizinhos na rua dos Cravos, no Jardim Grevilha. No endereço, os PMs avistaram uma caminhonete S10 de cor branca deixando o local em alta velocidade.

A equipe solicitou apoio e acompanhou o veículo suspeito, que foi abordado na rodovia Benedito Lúcio Machado (estrada da Platina), próximo à praça do Jardim Colorado.