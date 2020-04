PM recupera carros tomados de assalto em Santo Antônio da Platina

Crédito da foto Para Assessoria PM

Policiais militares da 4ª Companhia recuperaram na manhã de sábado (25), dois carros tomados de assalto, na semana passada, em Santo Antônio da Platina.

Um VW Saveiro roubado em uma propriedade rural no bairro Taquaral, no dia 20 de abril, e um um Toyota Yaris roubado de um taxista, no dia 18 de abril, foram encontrados em um cafezal na estrada da Fazenda Santa Rosa.

Os veículos foram recolhidos ao pátio da 38ª Delegacia Regional de Polícia para restituição aos proprietários.