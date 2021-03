Polícia Civil do Paraná divulga novas datas para provas do concurso público; confira

Photo Credit To Foto: Fábio Dias/PCPR

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) divulgou nesta quinta-feira (25) a nova data da prova do Concurso Público 2020, marcada para o dia 3 de outubro deste ano. A novidade foi definida durante reunião entre a Comissão do Concurso da PCPR e a Banca Examinadora da Universidade Federal do Paraná (UFPR

A data foi escolhida com base na perspectiva de melhora no quadro epidemiológico no Brasil para os próximos meses, levando em conta a segurança dos inscritos durante a realização do concurso.

No dia 3 de outubro serão aplicadas as provas objetivas para os cargos de investigador, papiloscopista e delegado. Já as provas de conhecimento específico para as vagas de delegado de polícia, serão realizadas no dia 12 de dezembro de 2021.

Ao todo, são mais de 100 mil inscritos concorrendo a 400 vagas, sendo que 50 serão para delegados, 300 para investigadores e outras 50 para papiloscopistas.

LOCAIS – Ainda diante da situação da pandemia da Covid-19, e pensando na segurança dos candidatos, a aplicação das provas está prevista para que não aconteça em um local centralizado, mas sim em várias cidades do Paraná.

Essa logística será anunciada em breve, por meio de um edital publicado pelo Núcleo de Concursos da UFPR. Outras informações podem ser obtidas através da página oficial do concurso, em http://portal.nc.ufpr.br/PortalNC/Concurso?concurso=PCPR2020.

DECISÃO – Para dar continuidade ao contrato entre a PCPR e UFPR, a universidade apresentou uma série de mudanças, começando pela reformulação dentro do Núcleo de Concursos (NC-UFPR) e a troca de membros da banca examinadora.

Além disso, uma nova forma de trabalho foi mostrada pela instituição, prevendo a segurança dos inscritos no concurso. A decisão em manter o contrato com a universidade partiu da necessidade da reposição desses profissionais no quadro de servidores da PCPR, para que a população paranaense continue a ter um atendimento de qualidade. Os candidatos aprovados ajudarão a resolver um problema histórico de defasagem de pessoal.

Além disso, a decisão de manter a realizadora respeita os candidatos que tinham estudado e se preparado para a realização da prova no formato dos testes habituais ofertados pela UFPR.