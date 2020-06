Polícia Civil alerta para golpes virtuais envolvendo leilões

Crédito da foto Para Imagem Ilustrativa foto: http://www.policiacivil.pr.gov.br/

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) orienta a população para prevenção contra golpes envolvendo falsos leilões aplicados na internet. A tentativa dos criminosos é obter recursos através de ofertas de veículos com preço abaixo do mercado.

A PCPR alerta os cidadãos para que fiquem atentos sobre a confiabilidade do website, uma vez que os golpistas geralmente criam sites falsos, semelhantes aos de instituições oficiais, ou diferentes do padrão que é normalmente utilizado.

É importante que a população desconfie dos procedimentos que não sejam os tradicionais. Além disso, a indicação é que, antes de fazer qualquer transferência bancária, o comprador pesquise na internet para observar se não existem reclamações contra o site que faz a oferta.

Em relação às transferências bancárias, a Polícia Civil também destaca que é importante observar a conta de destino, se o estado é o mesmo em que a compra é realizada. É recomendado ainda evitar transferir para contas de pessoas físicas em transações de leilões.

O cidadão deve verificar o portal oficial do órgão que promove o leilão para checagem de informações sobre a veracidade do procedimento.