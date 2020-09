Polícia identifica assaltantes que invadiram Casa Paroquial e agrediram padre

Photo Credit To A Casa Paroquial fica na área central de Cornélio Procópio (foto: Acir Mandelo)

Dois adolescentes de 17 anos e um maior, de 18 anos, foram identificados pela Polícia Civil de Cornélio Procópio como os autores de um assalto praticado contra a Casa Paroquial local, no último dia 19. Na ocasião, armados e encapuzados, invadiram a unidade que coordena as ações administrativas e paroquiais da Catedral Cristo Rei, área central da cidade, dominaram os funcionários e agrediram violentamente o padre Orisvaldo Calandro, que teve que ser internado .

Durante o assalto, teriam levado pouco mais de R$ 400 em dinheiro, o celular de uma das funcionárias e o relógio de outro padre que também trabalha na casa. Em função dos ferimentos recebidos durante ação dos marginais, Calandro teve que ser levado de ambulância para a Santa Casa onde permaneceu internado vários dias até se recuperar dos ferimentos que sofreu principalmente no rosto.

De acordo com informações do delegado adjunto, Luciano Purcino, eles confessaram a autoria do roubo e foram conduzidos para uma unidade sócio educacional do município para onde são levados os menores infratores. “Eles confessaram que praticaram o assalto e acabaram agredindo o padre que, segundo eles, teria reagido à ação. Acharam, inclusive, que o teriam matado, como disseram às outras vítimas que se encontravam no andar inferior da casa”, disse o delegado. O dinheiro e os objetos roubados ainda não foram recuperados.