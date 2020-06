Polícia incinera carga de maconha apreendida na PR-439

Crédito da foto Para Divulgação PCPR

Na manhã deste sábado (13), a Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal realizaram a incineração de 1.218,550 kg de maconha.

A apreensão da droga foi feita por policiais militares na madrugada de sexta-feira (12), após serem informados por policiais rodoviários federais do deslocamento de dois veículos suspeitos na PR-439, os quais foram abandonados na rodovia pelos traficantes.

A incineração foi representada pelo delegado de polícia e rapidamente autorizada pela juíza de plantão, com concordância do Ministério Público.

A incineração foi acompanhada por agente da Vigilância Sanitária e realizada com a presença da Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Rodoviária Federal, com intuito de reforçar o compromisso de parceria entre as instituições no combate ao crime na região.g