Polícia Militar apreende drogas, celulares e vários objetos que seria arremessado em cadeia pública

Photo Credit To Assessoria PM

Por volta as 23h50min na data de ontem 11/11 a equipe de Rádio Patrulha foi informada via COPOM 4°cia-2°BPM, que os agentes do DEPEN, necessitavam de apoio em uma abordagem na cadeia situada na Rua Pedro Claro de Oliveira na cidade de Santo Antônio da Platina, haja visto que visualizaram 3 homens tentando cortar a concertina.

As equipes de Rádio Patrulha rapidamente chegaram ao local, sendo visualizado um masculino, no telhado da cadeia, dado voz de abordagem, o suspeito estava com uma bolsa colorida em mãos, e rapidamente pulou do telhado, vindo a se evadir, tomando rumo ignorado.

As equipes policiais realizaram uma varredura ao lado da cadeia, onde logrou-se êxito em localizar a bolsa que estava com o suspeito que se evadiu.

Dentro da bolsa havia vários objetos e entorpecentes: 149g. de maconha, 34 maços de cigarro, 25 maços de fumo, 5 isqueiros, 5 garrafas pequenas contendo água ardente, 1 par de meia cinza, 4 carregadores de celular, 1 cabo universal para celular, 6 fones de ouvido, 1 alicate, 10 embalagens de papel de seda, 6 celulares da marca Samsung e LG e 3 baterias de celulares.

Diante dos fatos, a droga e os objetos foram encaminhados a 38°Delegacia de Polícia Civil, para procedimentos legais.