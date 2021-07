Polícia Militar apreende moto irregular e condutor sem habilitação em Jacarezinho

Crédito da foto Para Divulgação PMPR

Por volta das 15h15min desta quinta-feira (27/07 ), rua Pernambuco bairro Vila Scyllas na cidade de Jacarezinho, a equipe de Operações com Cães da polícia militar visualizou um indivíduo trafegando com uma motocicleta o qual, ao avistar a viatura policial, demonstrou nervosismo, parando a referida motocicleta.

Foi realizada a abordagem do indivíduo, não sendo encontrado com ele nenhum ilícito. Ao verificar a motocicleta, constatou-se que a mesma possui pendências administrativas e que o condutor não possui CNH. Diante dos fatos, a referida motocicleta foi apreendida e encaminhada ao pátio do 2º BPM, sendo lavrados os Autos de Trânsito pertinentes às infrações de trânsito.