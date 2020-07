Polícia Militar cumpre mandado de busca e apreensão em Jacarezinho

Crédito da foto Para Assessoria PM

Por volta as 06h00min as equipes de Rádio Patrulha, ROTAM, CANIL e Agência Local de Inteligência deram fiel cumprimento a mandado de busca e apreensão na Rua Simão Schuminski- Jardim Paraíso na cidade de Jacarezinho, em desfavor de indivíduo, sobre o qual recaía diversas denúncias de porte/posse irregular de arma de fogo, disparo de arma em via pública, ameaça e tráfico de drogas.

Após buscas nas residências foi localizado sob o colchão da residência de um deles, um revólver da marca Taurus calibre 38. Diante dos fatos foi dado voz de prisão ao indivíduo (19 anos) e logo em seguida ele foi encaminhado a delegacia local para confecção do auto de prisão em flagrante e providência cabíveis.