Polícia Militar cumpre mandado de prisão em Jacarezinho-PR

Crédito da foto Para Assessoria PM

Por volta das 17h20min na data de ontem (23/06) no Jardim Panorama em Jacarezinho, a equipe da Polícia Militar deu fiel cumprimento ao mandado de prisão expedido pela Comarca de Jacarezinho TJ/PR em desfavor de indivíduo (20 anos), pelos crimes de Roubo (Art. 157 do CP) e Corrução Menores (244-B ECA). No momento da abordagem foi apresentado o referido mandado de prisão, e informado sobre seus direitos constitucionais, assim o preso foi encaminhado até o hospital para exame de lesão corporal, não sendo constatado nenhuma lesão. Dessa forma foi imediatamente apresentado ao DEPEN/PR (Cadeia Pública de Jacarezinho).