Polícia Militar de Ibaiti recebe nova viatura

Photo Credit To Assessoria PM

Na quarta-feira (07/10), o 2º Batalhão de Polícia Militar recebeu mais uma viatura para reforçar o policiamento na cidade de Ibaiti. O veículo, uma Renault Duster, zero-quilômetro, foi obtida por intermédio de emenda parlamentar do deputado estadual Washington Lee Abe (Coronel Lee).

Na solenidade, o major Emerson Castelo Branco Oliveira, respondendo pelo comando do 2º BPM, congratulou o deputado pela aquisição e afirmou ser de suma importância a renovação das viaturas para o bom atendimento do cidadão ibaitiense. Coronel Lee declarou que foi uma honra conseguir auxiliar, mesmo que de forma singela, a comunidade de Ibaiti e reafirmou seu compromisso para com a segurança pública na Assembleia Legislativa.

A viatura será empregada para trabalho específico de policiamento pelas equipes de Rádio Patrulha, que diuturnamente estão nas ruas realizando todo tipo de situação que exija o pronto atendimento. Trata-se de um veículo utilitário, possuindo altura mais elevada do solo, podendo assim transpassar por terrenos irregulares com maior facilidade e eficiência, contando ainda com controle de tração e estabilidade, que auxilia em deslocamentos mais rápidos e seguros.

Na última semana, a 3ª Companhia de Polícia Militar já havia recebido uma GM Trailblazer para reforçar o policiamento das equipes ROTAM e agora mais uma viatura pra renovar a frota da Unidade. Desde que assumiu o comando do 2º BPM, o Ten.-Cel. Luiz Francisco Serra, tem conseguido renovar a frota viaturas da unidade e com isso busca melhorar o atendimento à comunidade do Norte Pioneiro.