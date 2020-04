Polícia Militar de Jacarezinho recupera carro roubado após perseguição em estrada rural

Crédito da foto Para Assessoria PM

Por volta as 17h40min nesta sexta-feira 10/04/2020 na rodovia BR 153, próximo ao Campo da Experiência na cidade de Jacarezinho. A Polícia Militar de Jacarezinho recebeu, informações da Polícia Militar de Ourinhos (31º BPM) sobre um roubo ocorrido há poucos minutos numa soverteria daquela cidade, bem como os marginas estavam vindo com o carro da vítima sentido Estado do Paraná, os Policias Militares do 2º BPM se deslocaram sentido Ourinhos, quando próximo ao Campo da Experiência se deparam com o carro roubado.

Logo na sequência foram abordados pela vítima e seu amigo, numa VW/Saveiro, cor prata, os quais informaram que estavam seguindo os marginais. Imediatamente os PMs saíram no encalço dos bandidos, que entraram com o veículo em alta velocidade numa estrada rural e, após três quilômetros, quando a equipe mantinha contado visual do carro, 100 metros de distância deles, o marginal (condutor) perdeu o controle, adentrando no meio do canavial.

Eles desceram e se embrenharam na cana, não sendo possível encontrá-los. Dentro do veículo foi localizada uma arma de fogo artesanal (aparentando uma submetralhadora). Minutos após, o dono da sorveteira chegou ao local e relatou que estava em seu estabelecimento, localizado na Rua Padre Rui Cândido, Vila Odilon, por volta das 16h30min, quando três indivíduos: um magro alto, de cor branca, vestindo calça branca, camiseta vermelha e blusa preta no rosto, o qual portava uma arma aparentando ser uma submetralhadora ( arma apreendida), o segundo, baixo, camiseta quadriculada e o terceiro o não conseguiu ver características, deram voz de assalto pedindo para o mesmo virar de costas e passar todo o dinheiro que estava no caixa.

Quando sr. se virou de costa, disse que visualizou que caiu uma munição na arma do marginal. Ele entregou o dinheiro do caixa ao bandido, o qual ainda pegou a carteira do bolso da vítima, onde havia mais dinheiro e seus documentos pessoais. Informou que na sequência os marginais pegaram seu carro estava estacionado em frente ao estabelecimento (VW/Gol recuperado pela equipe PM do 2º BPM) e fugiram em alta velocidade sentido Avenida Carmelindo Caló. A vítima afirmou que em seguida, juntamente com um amigo, foi até posto de combustível na BR 153 para perguntar aos frentista se tinham visto o seu carro passar por ali, momento que visualizaram seu o veículo (roubado), já sem placas, passando pelo local e então começaram a seguir os marginais. Em ato contínuo, a viatura do 2º BPM se deparou com carro roubado, próximo ao Campo da Experiência, resultando no acompanhando tático e recuperação do veículo. Diante dos fatos, a vítima e o veículo foram encaminhados até a companhia PM para elaboração do boletim de ocorrência e posteriormente até a Delegacia de Policia Civil de Jacarezinho para os demais procedimentos.

BO: 389761/2020