Polícia Militar de Operações com Cães apreende 47 pedras de crack em Jacarezinho

Crédito da foto Para Assessoria PM

A equipe Policial Militar de Operações com Cães realizava patrulhamento na data 26/12 pelo bairro Nossa Senhora das Graças na cidade de Jacarezinho, quando na Rua Roberto José da Luz, esquina com a Rua Daniel Batistel, visualizou um homem que ao visualizar a viatura empreendeu fuga, sendo alcançado na em Rua Mandaguari. Durante a fuga, foi possível visualizar o suspeito arremessando algo. Após revista pessoal nada de ilícito fora encontrado. Após abordagem, a equipe retornou pelo trajeto que ele fez, logrando êxito em encontrar em um terreno baldio uma sacola plástica de cor amarela contendo em seu interior 47 pedras de crack Cabe salientar que o indivíduo é conhecido no meio policial por seu envolvimento em diversos furtos, como a tentativa de furto relatada em vários bo, onde ele foi identificado pelas imagens de câmeras de segurança de uma residência. diante dos fatos ele encaminhado ao PS para exames de integridade física em seguida entregue na DP.