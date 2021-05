Polícia Militar detém indivíduos com intuito de arremessar drogas na cadeia de Jacarezinho

Crédito da foto Para Assessoria PM

Por volta das 21h31min na data de ontem (23/05) a equipe da polícia militar em patrulhamento pela rua Paraná, avistou uma motocicleta Honda CG 160 de cor prata com dois indivíduos transitando na rua do Rosário sentido Bairro Pompeia e logo entraram rua Costa Júnior sentido centro, em seguida fizeram a conversão na rua Coronel Batista sentido DEPEN, sendo acompanhado a distância, no cruzamento da rua Dom Fernando Taddey o passageiro da motocicleta começou olhar para trás repetidas vezes, e fizeram uma conversão repentina na rua Dom Fernando Taddey sentido Vila Setti, diante da atitude suspeita optou-se abordar o veículo.

Foi dado ordem de parada com sinal luminoso e sonoro que não foi obedecido no primeiro momento, sendo possível abordá-los no endereço supramencionado.

Identificado a condutora (31 anos) e o passageiro (30 anos) conhecido no meio policial pelos crimes de tráfico de drogas.

No momento do desembarque da motocicleta o passageiro arremessou ao solo um invólucro comprido conhecido como “minhocão” com um cordão de nylon comprido na cor laranja, para arremessar drogas ilícitas no DEPEN e evadiu se a pé sendo acompanhado pela equipe onde adentrou em um matagal, tomando rumo ignorado.

Ao verificar o invólucro, encontrou-se 121 gramas de maconha e 4 porções cocaína; diante disso solicitou-se apoio da outra equipe de RPA, agentes de inteligência e CANIL para realizar buscas no matagal porém sem êxito.

Quando indagada a condutora que passageiro lhe pagaria a quantia de R$100,00 reais para levá-lo até o DEPEN “fazer uma fita”.

Por fim a mesma foi conduzida a 1ªCia PM para confecção do boletim, ao hospital e a 12ªSDP para apreciação da autoridade policial de plantão.