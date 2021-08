POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ COMEMORA 167 ANOS DE EXISTÊNCIA, NO PRÓXIMO DIA 10 DE AGOSTO*

Crédito da foto Para Assessoria PM

No próximo dia 10, terça-feira, a Polícia Militar do Paraná completará 167 anos de existência. São mais de um século e meio de bons serviços prestados ao cidadão paranaense.

Desde de sua criação, em 10 de agosto do ano de 1854, esta sesquicentenária Instituição atuou em importantes conflitos para consolidação de nossa democracia e defesa de nosso país: Guerra do Paraguai (1864), Revolução Federalista (1893), Campanha do Contestado (1912) e Revoluções de 1924, 1932 e 1964, se estendendo até os dias de hoje, com ações voltadas ao policiamento comunitário, preservação da ordem pública e proteção do cidadão, sendo seu atual comandante o *Coronel Hudson Leôncio Teixeira.*

Em comemoração à data tão significativa, o *2º Batalhão de Polícia Militar* realizou algumas atividades internas, com finalidade de fortalecimento dos valores da caserna e confraternização dos policiais militares: *Torneio de Tiro Policial e homenagem ao policial militar da reserva.*

O Torneio de Tiro foi realizado no nesta última terça-feira, 03/08, no estande do 2º BPM, consagrando como campeão o *Capitão Aníbal Pires do Amaral Neto*, comandante da 3ª Companhia, com sede na cidade de Ibaiti.

Já a homenagem ao veterano, policial militar *Dorvalino Martins de Lima*, ocorreu na tarde de ontem, 05/08, na sede do 2º BPM, oportunidade em que também foi comemorado seu aniversário de 88 anos de idade.

Os eventos foram coordenados pelo comandante do 2º BPM, *Major Emerson Castelo Branco Oliveira,* que falou sobre as comemorações alusivas à data:

_“Grande honra pertencer a esta valorosa Corporação e ombrear com meus companheiros de farda o compromisso de proteger nossa sociedade. A Polícia Militar do Paraná sempre esteve presente e atuante nos momentos decisivos do nosso Estado, em harmonia com as aspirações populares, aplicando policiamento comunitário e repressivo quando não há outra alternativa, sempre em defesa do cidadão.”_

_Quanto às comemorações, os eventos foram restritos, em cumprimento às medidas de contenção do Coronavírus, todavia, importantíssimos para manter a elevação moral da tropa, que vem atuando de forma implacável no combate a criminalidade no Norte Pioneiro, com importantes prisões, apreensões de armas e drogas.”_

_Fizemos questão também de realizar uma singela homenagem de nosso exemplar veterano, Sr. Dorvanilino, que representou, neste ato, os demais policiais militares da reserva que, indelevelmente, contribuíram para excelente reputação que desfruta nossa Polícia Militar do Paraná”._

_”Ainda, na próxima terça-feira, 10 de agosto, realizaremos um evento para condecoração e entrega de medalhas aos Policiais Militares, pelos seus relevantes serviços prestados, bem como à civis, pela importante parceria no combate à criminalidade em nossa região”_, encerrou o Major Castelo Branco.

_*Sobre o Veterano homenageado*_

O soldado Dorvalino Martins de Lima, nascido em 05 de agosto de 1933, na cidade de Castro-PR, prestou serviço militar na 15ª Companhia de Infantaria Militarizada de Porto Guaíra, no ano de 1952.

Em 27 de outubro de 1953, ingressou na Polícia Militar do Paraná, alistando-se no Quartel do Comando Geral em Curitiba, onde permaneceu por um ano e então foi destacado para Santo Antônio da Platina em 07 de janeiro de 1954.

Já no Norte Pioneiro, além de trabalhar no município platinense, também prestou serviço na cidade de Cambará, Jundiaí do Sul e Jacarezinho, onde, em 1961, passou a morar com sua esposa e seus três filhos.

O veterano Dorvalino desempenhou diversas funções dentro da corporação, tais como na rádio patrulha nas cidades citadas e no antigo posto do Distrito de Marques dos Reis (barreira).

Foi para a reserva em 1982, e ontem, 05/08, recebeu esta justa homenagem do *“Guardião do Norte Pioneiro”* pela dedicação, comprometimento e profissionalismo que sempre permearam sua vida.