Polícia Militar do Paraná inicia Operação Tático Móvel lll, no Norte Pioneiro

Photo Credit To Assessoria PM

A Operação Tático Móvel III foi iniciada por ordem do Subcomandante Geral da Polícia Militar do Paraná – PMPR em todo o Estado, com a finalidade de complementar as ações da Operação Pronta Resposta III, já em andamento, na qual estão sendo empregados equipes do BOPE (Batalhão de Operações Especiais) da PMPR.

Como as equipes do BOPE estão atuando nos municípios com maior índice de criminalidade, com base em levantamentos realizados pelas Agências de Inteligência da Corporação, alto Comando da PMPR estabeleceu ações para estender os trabalhos para os demais municípios, utilizando, para isso, as equipes ROTAM e Rádio Patrulha dos Batalhões locais.

No Norte Pioneiro, a Operação Tático Móvel III foi deflagrada na noite de ontem (15/04/2021). O Comandante do 2° BPM, Major Castelo Branco, esteve à frente da Operação e falou sobre a importância intensificar policiamento no Norte Pioneiro:

_“A Operação Pronta Resposta III já alcançou resultados expressivos em nossa região, com apreensões de armas, drogas em Ibaiti, Siqueira Campos e Santo Antônio da Platina, bem como prisões importantes por ordens judiciais em Jacarezinho, agora, com a Operação Tático Móvel III, estenderemos estas ações, no mesmo padrão, para os demais municípios da região. Para tanto, utilizaremos nossas equipes altamente capacitadas da ROTAM e Rádio Patrulha do 2º BPM, que atuarão em patrulhamentos táticos, marcando uma presença ostensiva nas ruas, com a finalidade de inibir os crimes e, quando necessário, agir de maneira repressiva para preservação da ordem pública e garantir a segurança de todos”,_ encerrou o Comandante.

🚨_*Disque denúncia: 181*_🚨