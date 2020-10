Polícia Militar “estoura” boca de fumo após denúncias

Photo Credit To Assessoria PM

Por volta as 23h45min na data (02/10) na rua Rua Manguinha – Vista Alegre na cidade de Carlópolis, equipes policias militares de posse de informações de que no endereço supracitado ocorreria o tráfico de drogas, realizou monitoramento do local e constatou grande movimentação de usuários de entorpecentes, dada a voz de abordagem aos indivíduos que se encontravam na frente da residência ambos correram para dentro da casa e foi visualizado quando um destes indivíduos dispensou um objeto no quintal vizinho, sendo localizado pelas equipes e que este objeto se tratava de um pedaço de sacola plástica contendo 28 pedras de crack.

Também na residência foi encontrado apetrechos utilizado para o preparo e embalo de entorpecentes. Diante dos fatos as equipes obtiveram os seguintes resultados:

01 homem preso (22 anos) e 02 menores apreendidos (ambos de 17 anos);

28 porções de crack (4,3g.);

R$87,00 reais apreendidos;

01 faca e 01 lâmina apreendidas;

01 rolo de papel-alumínio apreendido.

BOU: 1010985/2020