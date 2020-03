Polícia Militar prende acusado de tráfico de drogas em Jacarezinho

Por volta as 16h00min na data 03/03 as equipes policiais em posse de informações que na rua Pernambuco- Vila Scyllas na cidade de Jacarezinho, que um indivíduo estaria vendendo entorpecentes no bairro, a equipe realizou patrulhamento pelo local e visualizaram a tal pessoa em frente a sua residência, o qual é conhecido no meio policial pelo tráfico de drogas e este já possui passagem por este crime. Ao avistar as equipes o mesmo colocou algo na boca.

Foi dada a voz de abordagem e possível constatar que se tratava de um eppendorf contendo de cocaína e afirmou ter engolido outro eppendorf com a mesma substância, no bolso da bermuda havia uma nota de vinte reais. Perguntado ao mesmo sobre os entorpecentes, afirmou que realizaria a venda dos mesmos no local e que dentro da sua residência teria mais entorpecentes.

Ele mostrou as equipes o restante dos entorpecentes que estavam dentro do guarda-roupas no bolso de uma blusa e constatou mais vinte e um eppendorfs contendo cocaína já prontos para comercialização e um eppendorf vazio, uma porção maior de cocaína, pesando um total de trinta gramas e também uma porção de crack pesando cinco gramas que renderiam aproximadamente trinta pedras para a comercialização.

Diante dos fatos foi dada a voz de prisão ao indivíduo (21 anos) e realizado o uso de algema para resguardo do preso e também das equipes. ato contínuo o mesmo foi encaminhado para sede da primeira cia para confecção do presente bou e posteriormente para delegacia de polícia civil com os entorpecentes e objeto para prosseguimento ao caso.