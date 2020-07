Polícia Militar prende autores de furto em Cambará

Crédito da foto Para Assessoria PM

Por volta as 22h00min na data 29/07 ”Rua Prefeito Aírton Costa Pinto, Vila Rubin na cidade de Cambará”, em diligências para prender os autores de um furto a uma loja de roupas na cidade, os policiais militares localizaram um suspeito (19 anos), em sua residência, sobre o qual também havia mandado judicial de prisão em seu desfavor.

Ele tentou fugir pelo fundo do quintal, mas foi detido. Indagado, assumiu autoria do furto, bem como foram encontradas algumas peças de roupas furtadas na da loja, dentro da sua casa. Sobre o dinheiro furtado, disse que já havia gasto com drogas.

Na abordagem, havia outro indivíduo (23 anos) que estava em sua companhia e também tentou fugir, sendo detido por desobediência.

Ambos receberam voz de prisão, sendo tomadas as demais providências.