Polícia Militar prende suspeito de vender crack em Jacarezinho

Crédito da foto Para Assessoria PM

Por volta as 16h50min na data 16/04 ”Rua José Pavan na cidade de Jacareziho-PR”, a equipe da Polícia Militar, em diligências sobre narcotráfico no local, os Policiais Militares abordaram um suspeito, o qual, de acordo com denúncias, estava vendendo drogas e aliciamento outras pessoas para o mesmo crime. Na abordagem, dispensou algo que na sequência foi constatado ser 03 pedras de crack, embaladas para venda. Indagado sobre sua atividade ilícita, o mesmo disse que tinha mais drogas em sua casa, dentro do guarda roupas. As equipes foram a sua residência, localizada na Rua Adolfo Ress, Vila Scyllas Peixoto, onde foi encontrado dentro do seu guarda roupas: um pote branco contendo 22 pedras de crack. O indivíduo (20 anos) recebeu voz de prisão e foi encaminhado para Delegacia de Polícia de Jacarezinho.