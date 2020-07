Polícia Militar prende traficante com crack em Cambará

Crédito da foto Para Assessoria PM

Por volta as 00h10min na data 26/07 “Rua da Paz, Conj. Rotary na cidade de Cambará/PR em diligências sobre o tráfico de drogas no endereço citado acima, os Policiais Militares visualizaram um suspeito que estava conversando com um usuário e ao perceber a aproximação da equipe, o suspeito colocou algo dentro da sua bermuda, que após abordagem, foi constatado serem várias pedras “crack”, embaladas para venda, e dinheiro.

O abordado (32 anos) assumiu vender drogas, inclusive com seu irmão, recebendo, portanto, voz de prisão e foi encaminhado para Delegacia de Polícia local.