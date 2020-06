Polícia Militar prende traficantes e apreende droga, arma e munições

Crédito da foto Para Assessoria PM

Na quarta-feira (3), em duas ocorrências distintas, a Polícia Militar prendeu quatro pessoas envolvidas com o narcotráfico e apreendeu drogas, arma e munições, em Santo Antônio da Platina.

Na primeira ocorrência, a equipe de Inteligência da Polícia Militar recebeu denúncia relatando que dois homens realizavam o tráfico de drogas na rua Moacir Poli, no Conjunto Aparecidinho 2.

Após monitoramento do local, os policiais confirmaram a denúncia, e com apoio da equipe Rocam abordaram o suspeito e outro homem. Com eles nada de ilícito foi encontrado, porém, em árvores e tijolos próximos aos suspeitos os PMs encontraram 10 buchas de maconha e 10 de cocaína.

Continua depois da publicidade As equipes então deslocaram ao endereço do outro suspeito citado na denúncia, onde encontram duas porções grandes de maconha, pesando 82 gramas. O morador recebeu voz de prisão.

Na segunda ocorrência, também por meio de denúncia anônima, os policiais militares da Agência de Inteligência e da Rotam receberam informação de que um homem comercializava entorpecente na rua Geraldo Alvares Calheiros, no Conjunto João Furtado, e havia efetuado disparos de arma de fogo no local.

Os policiais abordaram o suspeito, que confessou a posse da arma de fogo em sua casa. Na residência foi encontrada uma carabina marca Rossi, calibre 5.5, adaptada para munição de arma de fogo calibre .22, além de 28 munições e uma porção de maconha (36 gramas). O morador recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 38ª Delegacia de Polícia Civil.