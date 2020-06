Polícia Militar realiza fiscalização de trânsito nas ruas de Ribeirão Claro

Crédito da foto Para Assessoria PM

Fiscalização Nas Ruas De Ribeirão Claro

A Policia Militar realizou na última semana a Operação Ostensividade com patrulhamento na área central e bairros adjacentes com ênfase às barreiras sanitárias. Em fiscalização de trânsito, duas motocicletas foram apreendidas e os condutores foram autuados. Concomitante a equipe realizou abordagem de indivíduo suspeito e com ele foi encontrado 02 pedras de crack, sendo o mesmo encaminhado para lavratura de Termo Circunstanciado de Infração Penal – TCIP, pela prática de uso/porte de substância entorpecente.

