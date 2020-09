Photo Credit To Assessoria PM

Por volta as 14h00min às 16h30min na data de ontem (01/09) na cidade de Cambará a Equipe de Operações Com Cães realizou a Operação Cambará Segura, sendo realizado patrulhamento preventivo e ostensivo na área central e demais bairros do município de Cambará, com vistas a coibir ações delituosas obtendo vários resultados positivos.