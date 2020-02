Polícia Militar realiza operação com várias abordagens em Jacarezinho

Crédito da foto Para Assessoria PM

Curti nossa página amigos: https://www.facebook.com/portaltanacidade/

Na data do dia (17), Policiais Militares do 2º BPM realizaram uma operação de abordagens e policiamentos em Jacarezinho para policiamento ostensivo e preventivo, com o objetivo de coibir a criminalidade, fazendo várias abordagens a veículos e pessoas suspeitas em vários pontos da cidade.

O trabalho ainda deve continuar nessa semana, com abordagens em pontos estratégicos para coibir o roubo e o tráfico de drogas.