Polícia Militar realiza operação em Cambará

Photo Credit To Assessoria PM

Por volta as 19:00 horas do último sábado 22/08 a Polícia Militar realizou na cidade Cambará/PR, uma operação com patrulhamento preventivo e ostensivo na área central e demais bairros daquele município, com vistas a coibir ações delituosas.

A atividade se estendeu durante toda noite, oportunidade em que foram intensificadas as abordagens às pessoas em atitudes suspeitas e a condutores de veículos. Foram realizadas batidas policiais sendo intensificado com a realização de abordagens a bares em vários pontos da cidade.