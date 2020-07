Polícia Militar recupera carro furtado em Jacarezinho

Crédito da foto Para Assessoria PM

Por volta as 08h52min nada data de hoje 16/07 um solicitante relatou a equipe da Polícia Militar que na Av. Angelo Fagá – Jardim Panorama na cidade Jacarezinho-PR, havia um veículo VW Gol de cor cinza abandonado desde a data de ontem, em consulta da placa do veículo no sistema policial, foi constatado que o automóvel havia sido furtado na cidade de Santo Antônio da Platina na data 15/07.

Sendo assim, o veículo foi guinchado até o pátio da Polícia Civil para posterior restituição ao proprietário.