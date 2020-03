Polícia Militar recupera veículo furtado ”Hyundai Tucson em Jacarezinho”

Crédito da foto Para Assessoria PM

Por volta as 10h50min na data (02/03) na Estrada Rural – JD. Panorama ” Cidade de Jacarezinho-PR” a equipe da policial militar, durante diligências acerca do furto qualificado, deslocou-se na área rural nas imediações do bairro panorama, onde em determinado local foi visualizado um rastro de veículo recente que adentrava a um canavial. Durante buscas no canavial foi logrado exito em localizar o veículo produto de furto, Hyundai Tucson, de cor preta, escondido em meio a plantação de cana. O veiculo encontrava-se desocupado e trancado sendo possível apenas visualizar diversas marcas de mãos na lataria. A equipe policia realizou contato com a delegada de polícia, que os informou que os investigadores estariam na residência furtada, com uma equipe do instituto de identificação e que tão logo terminassem a coleta dos materiais no local se deslocariam até o veículo recuperado. Neste tempo compareceu em apoio a ocorrência a equipe CANIL com a cadela Beka especializada em rastreamento de pessoas. o veículo foi preservado até a chegada dos policiais civis, sendo então entregue aos investigadores. Ressalta-se que após aberto o veículo foi visualizado em seu interior algumas facas, um modem e um cantil de bolso, na oportunidade também foi realizada coleta de odores nos bancos e em alguns objetos contidos no veículo, posteriormente o odor foi apresentado a cadela Beka que trilhou um caminho até o bairro panorama. encerradas as buscas foi elaborado o presente boletim para registro dos fatos.