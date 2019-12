Polícia recupera moto furtada após perseguição em Jacarezinho

Crédito da foto Para Assessoria PM

Por volta as 16h00min na data 23/12 na cidade de Jacarezinho, a equipe da Polícia Militar em patrulhamento pela Av. Marciano de Barros, próximo a Praça Jardim São Luiz os Policiais Militares se deparam com dois motociclistas, os quais fugiram da abordagem policial; um deles abandonou a motocicleta, e se evadiu para um matagal, sentido Jardim Panorama, entretanto, foi detido quando saiu do mato; foi constatado que a moto que estava com ele tinha acabado de ser furtada, em frente a uma padaria localizada na Alameda Padre Magno; indivíduo, morador de Ourinhos/SP, recebeu voz de prisão e foi encaminhado para DP.