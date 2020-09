Polícia Rodoviária apreende super maconha em Ourinhos

Photo Credit To Foto: Divulgação/Polícia Rodoviária

Policiais rodoviários realizaram na manhã desta quinta-feira, 10, apreensão, de grande quantidade da droga skunk, a conhecida super maconha, uma droga mais concentrada, que estava em veículo abordado na SP 327 Rodovia Orlando Quagliato, Km 22 em Ourinhos.

“Equipe TOR “C” da 3Cia do 2BPRv durante patrulhamento com vistas ao tráfico de drogas e demais ilícitos penais visualizou o veículo FIAT/Palio, placas do Mercosul, conduzido por E.P.S de 20 anos e ao realizar a abordagem notou- se um certo nervosismo do condutor, o que levou a uma busca minuciosa no interior do veículo, vindo a localizar escondido em um fundo falso no painel, grande quantidade de drogas (haxixe e skunk). Ocorrência em andamento”.